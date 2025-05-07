Ümit Karan tutuklandı mı? Ümit Karan'dan açıklama
Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan tutuklanarak Metris cezaevine gönderildiği iddia edilmişti Ümit Karan bir video yayınlayarak tutuklanmadığını belirtti.
"Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan tutuklandı" iddiası büyük yankı uyandırmıştı. Son olarak futbol yorumculuğu yapan Karan'ın neden tutuklandığı merak ediliyordu ki Karan açıklama yaptı.
Ümit Karan neden tutuklandı?
Eski futbolcu Ümit Karan hakkında "sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararı, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş ve Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.
Ümit Karan bir video yayınladı ve "Tutuklanmadım" dedi.