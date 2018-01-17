Ümit Kocasakal CHP liderliğine aday

17 Ocak 2018

Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Ümit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ümit Kocasakal Taksim’deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in bir askeri olarak yapıyorum. Özüne, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım, kurtuluş kuruluştadır” diyerek adaylığını açıkladı.

İsim vermeden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yüklenen Kocasakal "Mustafa Kemal’in askeri olmaktan rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz." dedi.