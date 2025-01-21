Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi!

Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Zafer Partisi lideri hakkında açılan soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak'ta Ümit Özdağ’ın partisinin il başkanları toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle harekete geçmiş ve Özdağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Özdağ, soruşturmaya tepki göstererek konuşmanın Antalya’da yapıldığını ve yetkili makamın Antalya Başsavcılığı olması gerektiğini belirtmişti.

Dün gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında dün Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, gece saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmişti.

Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de geçiren Özdağ, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ümit Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti döneminde deist ve ateist oranının yüzde 16’yı aştığını iddia etti ve “FETÖ’nün devlete sızmasından” Erdoğan’ı sorumlu tuttu.

Özdağ, “Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Erdoğan’ın kendisidir” ifadelerini kullandı. Özdağ ayrıca son bin yılda yaşanan Haçlı Seferlerinin bile AK Parti’nin verdiği zarar kadar etkili olmadığını öne sürdü.