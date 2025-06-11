Ümit Özdağ hakim karşısında! 50 sayfalık savunma yaptı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, tutukluluğunun 142. gününde hakim karşısına çıktı. Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekle suçlanan Özdağ, 50 sayfalık savunma yaptı, "Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeni, Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem " dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 142 gün sonra hakim karşısına çıkarken, davanın ilk duruşması için İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi.
Duruşmaya katılım çağrısı
Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda yapılacak duruşmaya katılım çağrısı yaptı.
Çağrıda "11 Haziran Çarşamba saat 10.30'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum. Ancak bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor" denildi.
50 sayfalık savunma
Özdağ, yaklaşık 50 sayfalık savunmasında sık sık aynı konuya vurgu yaptı, yargılanmasının asıl nedeninin PKK ile yürütülen görüşmelere yönelik eleştirileri olduğunu savundu.
Çok sayıda Zafer Partili de Özdağ'a destek için duruşmanın görüldüğü Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nin etrafında toplandı.