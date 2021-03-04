Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü olduğuna” yönelik iddiaları nedeniyle partisinden ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunan ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik “FETÖ’cü” iddialarını yineleyen Özdağ, “Siyaseten iyi tanıdığım Akşener'in beni tekrar İYİ Parti'den ihraç edecek cesareti olmadığını biliyorum. HDP ile aynı masaya oturanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp kapatılmasını istemeyenlerle aynı partide bulunmam mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum.” dedi.

“Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetçilik var.” diyen Özdağ, İYİ Parti'nin CHP’nin uydu partisi haline getirildiğini savunarak, “Bana kızacağınıza CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var.” ifadelerini kullandı.