Ümit Özdağ: Kararımızı yarın açıklayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kameralar karşısında basın açıklamasında bulundu.

Özdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Sizin de bildiğiniz gibi yürüyen bir süreç var.

- Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız.

- Toplantıda 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak kararları alacağız.

- Kararımızı yarın saat 11.00'da burada açıklayacağız.

- Sinan Oğan'ın kendi takdiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Ve bu noktada Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz bu konuyu. Üzerinde durmuyoruz. Biz Sinan Bey'le yola çıkarken 'cehennemin kapılarını kapatmak için' yola çıktık. Biz hala çalışıyoruz. Bunun dışında bir şey söylemeyeceğim.

- Biz sadece Zafer Partisi'ne oy veren yurttaşlarımıza değil, sadece Zafer Partisi'nin ve Ata İttifakı'nın göstermiş olduğu adaya, Sinan Bey'e oy veren değerli seçmene değil, bütün adaylara oy veren seçmenlere çağrıda bulunuyoruz. Türkiye 'göçmenistan' olmasın diyorsanız, babanızdan aldığınız güvenli Türkiye'yi torunlarınıza emanet etmek istiyorsanız, sandığa davet ediyoruz. Oy verin Türkiye, Türkiye olarak kalsın.