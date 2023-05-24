Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen Ümit Özdağ ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama gerçekleştirdiler.

İlk sözü alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir metin hazırlandı. O metni paylaşacağız" ifadesini kullanarak, "Türkiye’nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Ümit Özdağ, aldıkları kararı açıkladı.

Özdağ, şöyle konuştu:

- 13 milyon sığınmacı ile ekonomisini ve güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Türk halkından Zafer Partisi olarak destek istedik. PArtimizin yeni kurulmuş olması, medyadaki ambargo vatandaşa yeteri kadr erişmemizi engelledi.

- Birinci turun sonunda ortaya çıkan siyasi görünüm iki adayın ikinci bir yarış için vatandaşın önüne gideceği şeklinde.

- Numan Bey ile görüştük. Sorduk, anlattıkları şey Sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu.

- Fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik.

- Birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Ata İttifakı'na oy vermiş seçmenlere çağrımız: Eğer annelerinizden babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsanız 28 Mayıs'ya yapılacak seçimde Kılıçdaroğlu'na oy verin.

- Birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Millet İttifakı'na ve ATA İttifakı'na oy vermiş tüm seçmenlere çağrım şu: Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsanız, akşam 21.30'da oğlunuzu bakkala güven içinde yollamak istiyorsanız, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kılıçdaroğlu'na oy verin. Ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu bu."

İşte iki liderin imzaladığı protokol metni...

Kapsam

Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Amaç

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

Temel İlkeler

1- Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2- 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4- Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6- Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.