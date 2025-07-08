Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti

Özdağ hakkında, 26 Şubat 2020'de "Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği" gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı.

Suçun yasal unsurları oluşmadı

Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame kapsamında 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen Özdağ hakkında "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Özdağ, "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek, MİT mensubu iki kişinin rütbelerini ve isimlerini açıklayıp şehit olduklarını duyurmuştu.