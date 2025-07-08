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Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti

Son dakika... Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Libya’da şehit düşen MİT mensuplarını ifşa ettiği suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Şeyda Karaca seyda.karaca@dunya.com
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Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti
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Özdağ hakkında, 26 Şubat 2020'de "Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği" gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı.

Suçun yasal unsurları oluşmadı

Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame kapsamında 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen Özdağ hakkında "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Özdağ, "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek, MİT mensubu iki kişinin rütbelerini ve isimlerini açıklayıp şehit olduklarını duyurmuştu.

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