Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti
Son dakika... Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Libya’da şehit düşen MİT mensuplarını ifşa ettiği suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.
Özdağ hakkında, 26 Şubat 2020'de "Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği" gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı.
Suçun yasal unsurları oluşmadı
Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame kapsamında 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen Özdağ hakkında "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Özdağ, "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek, MİT mensubu iki kişinin rütbelerini ve isimlerini açıklayıp şehit olduklarını duyurmuştu.