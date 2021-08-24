Ümit Özdağ partisinin adını açıkladı, logosunu tanıttı
İstanbul Milletvekili Özdağ, kurduklarını partinin adının Zafer Partisi olduğunu açıkladı.
İYİ Parti’den istifa ettikten sonra “Ayyıldız Hareketi’ni” başlatan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin adının “Zafer Partisi” olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, partisinin logosunu da paylaştı.
Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor... pic.twitter.com/mg4wdoOJuu— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) August 24, 2021
Özdağ yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni Zafer'i doğuyor."