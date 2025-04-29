Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı? Ümit Özdağ duruşması mahkeme kararı ne oldu?

Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı dava sona erdi. Binlerce kişi duruşmayı takip ederken vatandaşlar da son bilgileri merak ederek "Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?", "Ümit Özdağ duruşması hakim kararı ne oldu?" sorularını yöneltiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ SERBEST BIRAKILDI MI?

Ümit Özdağ'ın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Dava 10 Eylül'e ertelendi.

BİRÇOK SİYASİ DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Ankara'da devam eden Ümit Özdağ davasının duruşmasını birçok siyasi de takip eti. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de katıldı.

Duruşmada ayrıca, 2022 yılında Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de hazır bulundu.