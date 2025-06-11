Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak ediliyor. Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekle suçlanan Özdağ bugün yine hakim karşısına çıktı. Özdağ'ın son durumu araştırılıyor ve "Ümit Özdağ tahliye oldu mu" sorusu geliyor.

Ümit Özdağ tahliye oldu mu?

Ümit Özdağ'ın duruşması devam ediyor ve nihai karar henüz çıkmadı. Savcılık Özdağ için 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis istedi.

50 sayfalık savunma

Özdağ, yaklaşık 50 sayfalık savunmasında sık sık aynı konuya vurgu yaptı, yargılanmasının asıl nedeninin PKK ile yürütülen görüşmelere yönelik eleştirileri olduğunu savundu.