Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına Sinan Oğan'dan tepki!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmasına Dr. Sinan Oğan'dan tepki geldi.

Oğan, Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili, "yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur" ifadelerini kullandu.

Sinan Oğan'ın açıklaması

Dr. Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'ın tutuklanması kararına şöyle tepki gösterdi:

"PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ’ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur."

PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ’ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur. — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) January 21, 2025

Sinan Oğan, 11 Mart 2023 tarihinde Sinan Oğan, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 5,17'sini aldı. İkinci tura kalan seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı.

Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.