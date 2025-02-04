Ümit Özdağ’ın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk haline yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Mahkemenin bu kararı sonrası Özdağ’ın cezaevindeki durumu değişmedi. Parti tarafından tutukluluğun devam edeceği açıklandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı. Mahkeme, Özdağ’ın avukatları tarafından yapılan başvuruyu reddetti.
Sosyal medya hesabından açıklandı
Bu kararın ardından Özdağ'ın cezaevindeki durumu değişmedi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özdağ’ın tutukluluğunun devam edeceği duyuruldu.
30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından "itirazın reddine, tutukluluğumun devamına" karar verilmiş.— Ümit Özdağ (@umitozdag) February 3, 2025
Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile… pic.twitter.com/0pyy7Qdr9z