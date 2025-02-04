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Ümit Özdağ’ın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk haline yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Mahkemenin bu kararı sonrası Özdağ’ın cezaevindeki durumu değişmedi. Parti tarafından tutukluluğun devam edeceği açıklandı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı. Mahkeme, Özdağ’ın avukatları tarafından yapılan başvuruyu reddetti.

Sosyal medya hesabından açıklandı

Bu kararın ardından Özdağ'ın cezaevindeki durumu değişmedi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özdağ’ın tutukluluğunun devam edeceği duyuruldu.