Ümit Uysal, CHP Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı

Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayında genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız Birleşe Birleşe Kazanacağız

Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.

Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır.

Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum."