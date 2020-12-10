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Umman, 103 ülkenin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Umman, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 103 ülkenin vatandaşlarını 10 gün süreyle vizeden muaf tutacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Umman, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 103 ülkenin vatandaşlarını 10 gün süreyle vizeden muaf tutacağını duyurdu.  

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, vizeden muaf tutulan ziyaretçilerin onaylanmış otel rezervasyonu, sağlık sigortası ve dönüş bileti olması gerektiği kaydedildi. 

Vizeden muaf tutulan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, İran ve Japonya da bulunuyor. 

 