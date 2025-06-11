Ümraniye Kadosan Oto Sanayi Sitesi’nde yangın!
Ümraniye Kadosan Oto Sanayi Sitesi’ndeki bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor.
İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşanıyor.
Ayrıntılar geliyor...