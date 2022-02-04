Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın

İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.