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Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın

Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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