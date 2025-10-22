Umre parası bahis sitesine gitti!

Ankara’da umreye gitmek isteyen P.B., sosyal medya üzerinden umre programı düzenlediğini iddia eden H.K. ile iletişime geçti. Şüphelinin sosyal medyadaki umre videolarına güvenen P.B., H.K.'nin hesabına 1450 dolar (39 bin 500 lira) gönderdi.

Ancak ödeme sonrası kendisine söylenen hareket saatlerinde şüpheliye ulaşamayan P.B., dolandırıldığını anladı.

Soluğu savcılıkta alan P.B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada H.K.'nin umre için ödenen parayı bahis şirketinde bulunan hesabına gönderdiği anlaşıldı.

"Borç verdiğim ortağım parayı ödemeyince uçağı kaldıramadık"

Tutuklanan H.K., P.B.'yi tanımadığını iddia ederek ifadesinde şunları söyledi:

"Müşteki benimle görüşme yapmış olabilir, müştekinin para gönderdiği banka hesabı bana aittir, ben kullanıyorum. Müşteki şahısın bulunduğu kafile 5 Şubat 2024 tarihinde umreye gidecekken kafilenin kalabalık olması nedeniyle 9 Şubat 2024 tarihine ertelendi. Bu kafiledeki bazı kişilere vize çıkmadı. Ortağımın da para istemesi nedeniyle 2.5 milyon lirayı banka hesabımdan gönderdim. Borç verdiğim kişi parayı ödemeyince uçağı kaldıramadık, ben 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandığım için kafilede bulunan diğer şehirdeki kişiler de bana ulaşamadı, bu nedenle şikayette bulundular, ben kimseyi dolandırmadım üzerime açılan suçlamayı kabul etmiyorum."

Yargılama sonucunda H.K., "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan H.K.'nın borç verip geri alamadığını iddia ettiği paraları aslında bahis sitesinde değerlendirdiğive şans oyunları oynadığı belirtildi.