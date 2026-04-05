Umrede iflas krizi: Tur şirketi battı, yüzlerce vatandaş sokakta kaldı

İbadet için kutsal topraklara gidern 600'e yakın vatandaş, tur şirketi iflas edip gerekli ödemeleri yapamayınca ortada kaldı. Otellerden çıkarılmak istenen ve Türkiye'ye dönüş için uçak biletleri alınamayan vatandaşlar için yetkililer devreye girdi.

Girişimler sonucu Medine'de mahsur kalan 177 kişi, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Bütün hacılar yurda getirelecek

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle mağdur vatandaşların Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Bundan sonra da başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak" dedi.

Destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu'na ve THY yönetimine teşekkür eden İnci, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu ve durumu çözmek için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi.

Bazı vatandaşlar sokakta kaldı

Umreden dönenlerden Mehmet Zeyneloğlu ise yaşanan zorluklara rağmen ibadetlerini yerine getirdiklerini söyledi.

İlk 10 günün iyi geçtiğini belirten Zeyneloğlu, "Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi." diye konuştu.