Umreden yeni dönen vatandaşlara çağrı

15 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin." dedi.

Diyanet İşleri: Bu, bir kul hakkıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.