Ünal, erken seçim kararının nasıl alındığını açıkladı

19 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kahvaltılı toplantı 1,5 saat sürdü. Toplantıya partinin tüm milletvekillerinin katıldığı belirtildi.

Toplantı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasından önce planlanmıştı.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçim kararıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Ünal, "Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Ünal konuşmasına şöyle devam etti:

"AK Parti siyasetini ve iletişimini samimiyet ve dürüstlük üzerine bina etmiştir. Benim de, Sayın Hükümet Sözcümüzün de erken seçim konusunda sarf ettiğimiz ifadeler son derece samimi ve o günkü siyasi pozisyonlarımız itibarıyla görüşlerimizdi. Biz iktidar partisi olarak her zaman seçimlerin vaktinde olması gerektiği konusundaki pozisyonumuzu ifade ettik. Sayın Genel Başkanımız da 'Kasım 2019' diye altını çizdi. Ondan sonraki süreçte ne oldu? Sayın Genel Başkanımız gerekli istişarelerini yaptı. Daha sonra Bakanlar Kurulu'nda konu istişare edildi. Ertesi gün Sayın Bahçeli ile konu görüşüldü. MYK ile Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya geldi ve bu yeni duruma karşı en doğru pozisyonunu aldı. 'Daha önce şöyle demiştiniz' gibi ifadeler kullanıyor ana muhalefet. Siyaset doğru pozisyon almaktır. Hızlı davranmaktır. Siyaset kendi pozisyonunuzu alırken aldığınız pozisyonun ülke çıkarlarına fayda sağlayacağını bilmektir."

"Birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmesin"

Ünal, İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılamayacağı ile ilgili soruya, "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın" yanıtını verdi.

İnternet temelli kampanya

Kampanya dönemine hazırlıklı olduklarını belirten Ünal, "Yerinden, internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. İnternetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağı bir kampanya olacağını daha önce açıklamıştık" ifadelerini kullandı.

"Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar" diyen Ünal, "Sayın Başbakanın ve Cumhurbaşkanının katıldığı büyük mitinglerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Ünal, anketlerle ilgili bir soru üzerine ise, "En son yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyor" cevabını verdi.

"Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık" diyen Ünal, "Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Neden 24 Haziran?

Seçim tarihinin nasıl belirlendiğini açıklayan Ünal, "Seçim tarihi belirlenirken sürecin, siyasal iletişimin halkla ilişkilerin analiz edilmesi, şartların uygunluğu değerlendirildiğinde 24 haziran ortaya çıkıyordu. Ramazan Bayramı sonrası... Biraz daha geç kalındığında yazın sıcağında, geçmişte 2007'de bir seçim gerçekleştirildi, ama o ortamda seçime gitmenin pek de makul olmadığı, insanların tatil planları yaptığı tarihte siyasi kampanyaların bir gereği olarak uygun değildi. 24 Haziran'ın en uygun tarih olduğunu gördük. Birkaç tarih üzerinden istişare edildi ve Devlet Bey ile yapılan görüşmede bu tarihte mutabakat sağlandı" dedi.