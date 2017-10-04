Ünal: İstanbul ve Ankara'da sorun istemiyoruz

04 Ekim 2017

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son günlerde siyaset gündeminde geniş yer tutan istifa iddialarını değerlendirdi. Ünal, genel merkezin şu anda hiçbir belediye başkanından istifa talebi olmadığını ifade etti. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa istendiği iddialarına verdiği yanıtın aynısını vererek, "İstifa talebi olmadı ama bundan sonra böyle bir durum söz konusu olmayacak anlamına gelmiyor" dedi.

Ünal, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın siyasete geri dönüşü ile birlikte dedi ki; Teşkilatlarımızı yeniden değerlendireceğiz. Belediyelerimizi gözden geçireceğiz. Hükümete de '180 günlük eylem planınızı hazırlayın, bize getirin. Ne yapacaksınız bizimle paylaşın' dedi. Yüzde 51 almak kolay değil. Bu çerçevede biz teşkilatlarımızla ilgili şu ana kadar ciddi değişiklikler yaptık. En son 4 il başkanımız değişti. Bunu kamuoyu ile paylaştık" ifadelerini kullandı.

"Belediyelerimizle ilgili de yerel yönetimler başkanlığımızın bizzat, belediye başkanlarımızın kendilerinin talep ettiği, "kendi performanslarınızı bizimle paylaşın" dedik" diye konuşan Ünal, "Borçlanlarından, ihtiyaç ve taleplerinden seçim öncesi vaatlerine kadar, bunların ne kadarını gerçekleştirmiş, gerçekleştirmemiş, bunlar düzenli olarak zaten yerel yönetimler başkanlığımız ile paylaşılıyor. Sorun yaşamak istemiyoruz. Başarısızlığa asla tahammülümüz olamaz. Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerle de belediye başkanlarımızla görüşüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Ünal ayrıca, "2019'da Ankara ve İstanbul'da sorun istemiyoruz. Yerel yönetimlerde yaşanabilecek başarısızlığı kabul etmemiz mümkün değil" açıklamasını yaptı.

"İstifa talebi olmadı"

Belediye başkanları ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini dile getiren Ünal, "Şu anda genel merkezin herhangi bir belediye başkanından istifa talebi olmadı ama bundan sonra böyle bir durum söz konusu olmayacak anlamına gelmiyor" dedi.

Ünal şunları söyledi: "Herhangi bir gelişme olduğunda zaten doğrudan biz bunu kamuoyu ile paylaşırız. Bu yıl sonuna kadar çalışmalarımız tamamlayıp kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz."