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Ünal: İstifa istenmesi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ünal, belediye başkanlarından istifa istendiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Ünal: İstifa istenmesi söz konusu değil
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Bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği iddialarına AK Parti'den yanıt geldi. 

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Belediye başkanlarından istifa istenmesi söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Ünal, "Basında yer aldığı gibi herhangi bir istifa talebi olmadı. Melih Gökçek'le ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği iddia edilmişti. İddialarda ismi geçen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş dün istifa ettiğini açıklamıştı.

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