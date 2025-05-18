UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'ni uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Tam 2 milyar TL değerinde... Hepsi imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik bot, helikopter ve dron destekli operasyon düzenledi.

Sabahın ilk ışıkları ile başlayan operasyonda, nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen sualtı polisi ile çıkarma yapılırken, polis helikopteri ve dron da operasyona havadan destek verdi.

2 milyar TL değerinde 30 bin kök kenevir

31 ayrı alandan 2 milyar TL değerinde toplam 30 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, hepsi sökülerek imha edildi.

Uyuşturucu tacirlerinin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çevirmeyi planladıkları Hevsel Bahçeleri'nde yasa dışı kenevirlerin bakımı için Dicle Nehri'nden su çektikleri, çadırlar kurarak yaşam alanları oluşturdukları öğrenildi.

Bölgede eski usullerle tarım yapan vatandaşların operasyondan memnuniyet duyduğu, gelecek nesilleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.