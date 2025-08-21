Üniversite adayları bu tarihe dikkat! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih döneminin biti ile birlikte bu soru üniversite adaylarının gündeminde... Son sınavdan başarılı puan alan adaylar tercihlerini yaptı şimdi süreçte sonuç ilanı var. Tarihler henüz kesinleşmezken aramalar zirve yapmış durumda... Sonuçlar her an ilen edilebilir. Bu sebeple heyecan katsayısı da bir hayli yüksek... İşte sonuçlar için öne çıkan tarih...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için şu ana dek bir duyuru yapılmadı. ÖSYM'nin en kısa zamanda sonuçları ilan etmesi bekleniyor. 2024 yılında, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta bitmiş ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi öngörülüyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.