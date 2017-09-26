Üniversite giriş sınavının detayları belli oldu

26 Eylül 2017

Üniversiteye giriş sistemi değişikliğin ayrıntıları belli oldu. Buna göre;

- LYS-YGS ayrımı kalkacak, tek sınav yapılacak. Sınavda baraj puanı uygulaması ise devam edecek.

- Puan türü sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil olmak üzere 18'den 4'e düşürülecek.

- Yaklaşık 4 aylık bir süreçte ve toplam 5 günde yapılan sınavlar bir hafta sonunda yapılacak.

- Türkçe ve matematik puanının tüm puan türlerinde etkisi olacak.

- Yeni sistem bu yıldan itibaren uygulanacak.

Değişikliği YÖK Başkanı duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde üniversite giriş sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye sınavsız geçişin mümkün olmadığını, ancak daha sade bir sistemin tesis edilebileceğini söyledi.

Saraç, "Şu an uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız" dedi.

Puan türlerinde de değişikliğe gideceklerini ifade eden Saraç, "Önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak" diye konuştu.