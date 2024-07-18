Üniversite mezunlarının en yüksek maaşlı işleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023' haber bültenini yayımladı.

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği olduğu görüldü.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı olarak sıralandı.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan, sağlık ve refah (yüzde 79,3), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,3), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,9), eğitim (yüzde 62,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 59,4) oldu. En düşük uyum ise yüzde 19,9 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk 5 alanın, iş, yönetim ve hukuk (yüzde 65,6), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 59,5), hizmetler (yüzde 57,8), sağlık ve refah (yüzde 45,4) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 44,3) olduğu görüldü. En düşük uyumun ise yüzde 8,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleştiği tespit edildi.