Üniversite öğrencileri 13 Eylül'den önce aşılanacak

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" mesajı üzerine bir açıklama yaparak, takipçisine yanıt verdi.

Koca, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.