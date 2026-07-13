ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇ TARİHİ: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite sonuç tarihi yaklaşıyor. YKS'de ter döken milyonlar sonuç tarihine odaklanmış durumda... Daha sonra ise tercih süreci başlayacak. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de... Yüz binlerce kişi emeğinin karşılığını almak isterken sonuç heyecanı her geçen gün artıyor. Tam tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS sonuçları 22 Temmuz'da erişime açılacak. Tercih tarihleri ise henüz paylaşılmış değil.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.