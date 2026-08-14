ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI: 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milyonlar deyim yerindeyse ÖSYM'nin gözünün içine bakıyor. Üniversite tercihinde bulunan adaylar sonuçlar için heyecanlı şekilde bekliyor. Bugün cuma günü olması nedeniyle "2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu daha da artmış durumda...

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 üniversite tercih sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM'den duyuru gelmedi. 2025 yılında tercihler 13 Ağustos2ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2026 yılı YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversite kayıt tarihleri ise tercih sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.