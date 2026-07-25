ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ: 2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Kılavuz için tıklayınız

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Üniversite hayali kuran milyonlarca kişi 2026 YKS'de ter döktü. Kimileri güzel sonuç elde ederken kimileri de umduğunu bulamadı. Şimdi yeterli puanı elde edenler üniversite tercihi yapmak için bekleyişte... Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

2026 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Bu yıl üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Öte yandan ÖSYM bilgilendirme amaçlı YKS kılavuzunu da yayımladı.

Kılavuzu incelemek için tıklayınız

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.