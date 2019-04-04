"Üniversiteler üretimin dinamosu olmak zorunda"

04 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 3-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kariyer Günleri Fuarı’nda Türkiye’nin önde gelen firmaları stant açtı. 50’ye yakın kurum ve kuruluşun katılım gösterdiği etkinlikte öğrenciler hayallerini süsleyen firmalarla doğrudan temasa geçmenin mutluluğunu yaşadı. Fuar kapsamında yapılan oturumlarda da insan kaynakları uzmanları öğrencilere doğru CV hazırlama ve iş başvurusu hakkında detaylı bilgiler verdi.

“İçine kapanan üniversitenin kimseye faydası olmaz”

Fuarı gezen ve oturumlara katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite olarak öğrencilere sadece diploma veren bir kurum olmak istemediklerini söyledi. Ar-Ge üreten ve bunları lisanslayan bir üniversite haline gelmek istediklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Üniversiteler ülkenin üretim anlamında dinamikleri olmak zorundadır. Kendi içine kapanan üniversitelerin kimseye faydası dokunmaz. Önce kendi içinde bulunduğu şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edecek, ülkenin ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmaları yapmak için çaba sarf edecek üniversiteler gerekiyor. Dolayısıyla bir üniversitenin öğretim üyeleri, sadece öğrencilerine ders anlatmaya odaklanmamalıdır. Bunu yapmadıkları müddetçe de bulundukları kurumu aşağı doğru çekeceklerdir” diye konuştu.

Tüm sektörlere bilimsel destek

Dünyanın her geçen gün değiştiğine işaret eden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, öğretim üyelerinden bu gelişmeleri yakından takip etmelerini istediklerini vurguladı. Bursa’da çok sayıda sektörün temsilcilerinin bulunduğunu kaydeden Ulcay; “Örneğin kentimizde otomotiv ve tekstil endüstrisinin önemli temsilcileri bulunuyor. Değişim ve dönüşüm noktasında ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaların geliştirilmesi ve bilimsel alt yapısının hazırlanması aşamasında biz üniversiteler devreye girmeliyiz. Onları yönlendirmek ve yardımcı olmak noktasında destek verebilmeliyiz. Bu olmadığı zaman dışarıdan teknoloji getirmek zorunda kalırız. Ülkenin büyümesinin önündeki en büyük engel de budur. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, şehrimizin dönüşümüne ve büyümesine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, KARMER Müdürü Dr. Öğrt. Görevlisi Memet Zencirkıran ve akademisyenlerle birlikte fuara stant açan firmaları ziyaret etti. Öğrencilerle de sohbet eden Rektör Ulcay, etkinliğe katılan ve emek veren herkese teşekkür etti.