Üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gazeteciler Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

Bu gece başlayan Ramazan ayını tebrik eden Erdoğan “Bu gece sahura kalkacağız. Ramazanın o manevi havasını inşallah teneffüs etmeye başlayacağız. Tüm İslam alemi için bu manevi huzurun, özellikle depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize inşallah rahmete vesile olsun. Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.

“Bizden daha hızlı refleks gösterecek başka bir ülke yok”

Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.

Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç gereçleri bölgeye sevk ettik.

Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Sağolsun bakan arkadaşlarım o gündem bugüne bölgeden hiç ayrılmadan görevlerini yaptılar.

Asker, polis, jandarma, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine, gemisinden İHA'sına kadar tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik.



Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.

Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasını gösterdi.

Üniversite’de uzaktan eğitim devam edecek mi?

Bu konuyla ilgili YÖK'e gerekli talimatları verdik. Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor. Şartlar yeniden süratle elverişli olursa hibrit eğitim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez.