Üniversitelerde bölüm açma kriteri değişti!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla, YÖK'te düzenlenen Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Prof. Dr. Erol Özvar, eğitim ücretlerine ilişkin soruna değinerek öğrencilerin mağdur edilmemesinin herkesin birinci önceliği olduğunu kaydetti.

YÖK olarak mezunlara dijital beceriler kazandıracak programlara ağırlık vermeye başladıklarını belirten Özvar, üniversitelerden en büyük beklentinin YÖK'ün bu perspektifiyle uyumlu olarak programlarını gözden geçirmeleri olduğunu kaydetti.

YÖK başkanı şöyle devam etti: "Artık mezunlarımıza iş gücü piyasalarında saygın ve tatmin edici imkanlar sağlamayan programların açılışına izin vermiyoruz. Bu tür programları, bölümleri, hatta daha büyük akademik birimleri açma talebi ile bize gelinmemesini rica ediyoruz."

'İkinci öğretim programları sıfırlanacak'

Geçen yıl ikinci öğretim programlarının kontenjanlarını sıfırladıklarını hatırlatan Özvar, şöyle devam etti: "Bu sene vakıf üniversitelerimiz için de ikinci öğretim programları sıfırlanacak. Sağlık, mühendislik veya sosyal bilimler gibi alanlarda artık mezunlarına iş imkanı sunamayan ve yeterli yetenek kazandıramayan programların bir an önce tespit edilmesi ve bu programların yerine iş dünyasının ve özel sektörün beklentilerini karşılayacak, beceri odaklı yeni programların tasarlanması gerekmektedir."