Üniversiteli kızın şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan arkadaşının evine giden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20) iddiaya göre arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirdikten sonra uykuya daldı.

Bir süre sonra uyanan arkadaşları Şengül'ü uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Şengül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Şengül'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Evde bulunan A.Ş. ve K.E. isimli şahıslar

ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.