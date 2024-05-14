Üniversiteliler, depremzede öğrencilere 'bayramlık' için tezgaha geçti

TOG üyeleri ve öğrenciler, kentte başlattıkları Bana Yeniden Projesi kapsamında, depremzede öğrencilere Kurban Bayramı'nda yardımda bulunmak için çalışma başlattı. Bağışçılardan toplanan elbise ve eşyaları, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki açtıkları stantta satışa sunan üye ve öğrenciler, depremzede çocuklar için tezgah başına geçti.

350 öğrenciye ayakkabı ve elbise alınacak

Ürünleri satmak için 2 gün mesai yapan üye ve öğrenciler, elde ettikleri gelirle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki 350 öğrenciye Kurban Bayramı'nda ayakkabı ve elbise alacak.

Satışlar iki gün sürecek

TOG Yönetim Kurulu Üyesi Sezen Bulut projede emeği geçenlere teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki bir ilkokulun öğrencilerine bayramlık ayakkabı ve kıyafet almayı hedefliyoruz. Yaklaşık 2 bin ürünü ulaşılabilir fiyatlarla Gaziantep Üniversitesi kampüsünde iki gün boyunca satışa sunduk. Elde ettiğimiz geliri deprem bölgesindeki bir ilkokulda çocuklara bayramlık almak için kullanacağız. Öğrencilerin ilgisi yüksek, kıyafetlerin yarısından fazlası ilk günden satıldı. Organizasyonun gelirlerinin nereye gideceğini duyunca alışveriş yapma konusunda öğrencileri daha gönüllü gördük. Sosyal sorumluluk bilincinde olmaları bizim için kıymetli."