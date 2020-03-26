Üniversitlerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak

26 Mart 2020

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, üniversiteler ve akademik eğitim konusunda alınan yeni kararları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak ve eğitimlerin uzaktan devam edecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi. Saraç, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. "

YKS 25-26 Temmuzda yapılacak

YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin de 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.