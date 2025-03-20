Ünlü dizilerin efsane yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti! Osman Sınav kimdir? Kaç yaşındaydı?

Uzun yıllardır kanser tedavisi gören Türk televizyon ve sinema dünyasının efsane yönetmenlerinden Osman Sınav hayatını kaybetti.

Osman Sınav, Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Pusat, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz popüler dizilerin yönetmenliğini üstlenmişti. Ölümünün ardından Osman Sınav'ın hayat hikayesi merak edilir oldu. Peki Osman Sınav kimdir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte Osman Sınav'ın hayat hikayesi...

Osman Sınav, 1956 yılında Burdur'da dünyaya geldi. Sınav, 1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünü bitirdi.

Tekstil tasarımıyla da ilgilendiği için 1977'de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı Bölümüne kaydoldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsünde de eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu.

İş hayatına metin yazarı olarak başlayan Sınav, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım’ı kurdu. Sınav, bir süre sonra reklamcılık kariyerini noktaladı ve sinema ve tvye yoğunlaşmaya karar verdi.

Osman Sınav'ın Bir Muharririn Ölümü, Hünkarın Bir Günü, Yalancı Şafak, Küçük Dünya, Aşka Kimse Yok, Süper Baba, Deli Yürek, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Acı Hayat, Pars: Kiraz Operasyonu, Doludizgin Yıllar, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda imzası bulunuyor.

Sınav, 2012 yılında özel bir törenle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.