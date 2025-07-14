Ünlü DJ Ozan Doğulu’ya 12 milyon liralık Forex tuzağı

Müzisyen ve DJ Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı yatırım reklamlarına inanarak 12 milyon lira dolandırıldı.

Star Haber'de yer alan habere göre Doğulu, sosyal medya platformlarında karşısına çıkan reklamlar aracılığıyla bir yatırım danışmanlığıyla iletişime geçti. Güven telkin eden bir ara yüz ve profesyonel destek izlenimi veren danışmanlarla görüşen Doğulu, ilk etapta 12 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Başlangıçta bir sorun fark etmeyen Doğulu, daha fazla ödeme talep edilmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak durumu emniyet birimlerine bildirdi. Şikâyet üzerine başlatılan incelemede, gönderilen paranın yurt dışına aktarıldığı ve en az 5 farklı dijital borsaya dağıtıldığı belirlendi.

Emniyet yetkilileri, söz konusu işlemlerin yapıldığı dijital cüzdanlar ve platformlar üzerinde teknik takip başlatıldığını bildirirken, olayın çok uluslu dolandırıcılık şebekeleriyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.