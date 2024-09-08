Ünlü gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan ses getiren 'Narin' paylaşımı: Aile biliyordu, sustular

Türkiye Narin Güran’dan gelecek sevindirici haber için dua ederken bu sabah kahreden gelişme İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Yerlikaya, sekiz yaşındaki Narin’in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

Ünlü televizyoncu Didem Arslan Yılmaz, Narin Güran’ın kaybolmasının ardından aileyi programında konuk etmişti. Aileyi canlı yayına çıkaran Didem Arslan Yılmaz, acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arslan, aileyi yakından gören biri olarak Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine “Günlerce sustu aile, biliyorlardı ve sustular, yazıklar olsun” iddialarında bulundu.