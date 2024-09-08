Ünlü gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan ses getiren 'Narin' paylaşımı: Aile biliyordu, sustular
Diyarbakır’ın Bağlar’da 21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı. Narin’in cesedi Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulundu. Narin öldürüldüğü kesinleşirken Türkiye’yi kahreden haberin ardından konuyu programında işleyen Didem Arslan Yılmaz’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ünlü televizyoncu “Günlerce sustu aile, biliyorlardı ve sustular” ifadelerini kullandı.
Türkiye Narin Güran’dan gelecek sevindirici haber için dua ederken bu sabah kahreden gelişme İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Yerlikaya, sekiz yaşındaki Narin’in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.
Ünlü televizyoncu Didem Arslan Yılmaz, Narin Güran’ın kaybolmasının ardından aileyi programında konuk etmişti. Aileyi canlı yayına çıkaran Didem Arslan Yılmaz, acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Arslan, aileyi yakından gören biri olarak Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine “Günlerce sustu aile, biliyorlardı ve sustular, yazıklar olsun” iddialarında bulundu.