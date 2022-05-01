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Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışan şahsın yakalandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlatılmıştır” denildi.

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