Ünlü isimlerden ‘EVDE KAL’ çağrısı
Koronavirüs salgınını önleme amacıyla başlayan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor...
Türkiye’de Kovid-19 salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlayan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor.
Evde çektikleri videolarla kampanyaya katılan ünlü isimler, “Tüm dünya gibi biz de salgınla mücadele ederken en önemli tedbir olan EVDE KAL kuralını uyguluyoruz! Hayatı eve sığdırdığımız bu günlerde sağlıklı kalmak bizim elimizde... HAYAT EVE SIĞAR... EVDE KAL... SAĞLIKLI KAL...” diyor…
İşte TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi (TÜRKEM) imzasıyla hazırlanan video!...