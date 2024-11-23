Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın acı günü! Kardeşi feci şekilde can verdi

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu, yaşadığı rezidansın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre; olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Orhan Aydoğdu'nun henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştüğü bildirildi. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Aydoğdu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan Aydoğdu’nun ailesi olay yerine gözyaşlarına boğuldu. Aile üyeleri arasında ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu da yer aldı. İki çocuk babası olan Aydoğdu’nun bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Bedri Usta kimdir?

1970 yılında Mardin'de dünyaya gelen Bedrettin Aydoğdu, dokuz çocuklu bir ailenin üyesi. Aydoğdu'nun 'kebap serüveni' küçük yaşta Adana’ya gelince başladı oldu. Azmi, başarısı ve yeteneği ile adını en usta kebapçılar arasına yazdıran ismin ilk iş yeri Adana'daki bir sokakta açtığı kebap tablası oldu.

Kardeşleriyle 1992'de Adana Yüzevler Kebapçısı'nı kuran Bedri Usta, İstanbul'a ilk adım attığı yıllarda büyük zorluklarla mücadele etmiş, hatta sokakta yatmak zorunda kaldığı günler dahi yaşamıştır. İstanbul'da ilk olarak sokakta dürüm satmaya başlayan isim İstanbul’daki ilk şubesini Kadıköy'de açıp ilk başarısına imza attı. Bugün ise pek çok şubesinde lezzet şöleni verirken, ülkenin sayılı ustaları arasında yer alıyor. Aydoğdu, ilham verici yaşam hikâyesini 'Ustalıkla Pişer Hayat' isimli kitabını 2022'de çıkarak sevenleri ile paylaştı.