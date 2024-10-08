Ünlü köfte zincirinin ürünlerinde de domuz eti çıktı mı?

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde yer alan ürün ve firmaları yakından takip ediyor.

Bakanlığın yayınladığı listeyle Düzce’de bir yemek fabrikasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu skandal tazeliğini korurken bu kez ünlü börekçilerin ürünlerinde domuz eti tespit edildi.

Son olarak ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz etinin bulunduğu öne sürüldü.

İddiaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, köfte zincirinin iki şubesinden alınan örneklerde domuz eti tespit edildi.

Ancak firmanın adı bu kez açıklanmadı. Köfte zincirinin mahkeme kararı çıkarıp isminin gizli tutulmasını sağladığı öne sürülüyor.