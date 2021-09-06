Ünlü Maliyeci Biltekin Özdemir hayatını kaybetti

1939 yılında Mesudiye’de doğan Biltekin Özdemir, 1961 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisansını tamamlayan Özdemir, Maliye Bakanlığında 1965 yılında Maliye Müfettişi oldu. Bakanlıkta 1971’den itibaren yöneticilik yapmaya başlayan ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Biltekin Özdemir, 1987-1991 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı müsteşarlığı yaptı.

Biltekin Özdemir, 1995 yılında Anavatan Partisinden (ANAP) Samsun Milletvekili seçildi ve TBMM’de 1996-1999 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı. Mart 2000 - Haziran 2001 tarihleri arasında BDDK İkinci Başkanlığı görevini yürüttü. Çeşitli tarihlerde Anadolu Ajansı, BOTAŞ, DMO, Emlak Bankası Yön.Kur.Üyesi, Ziraat Bankası Danışma Kurulu Başkanlığı, RTÜK üyeliği görevinde de bulundu.