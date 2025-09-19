Ünlü oyuncu Cemal Hünal’dan sahte imza skandalı için suç duyurusu

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, adını kullanarak öğrenci kaydı yapan ve imzasını taklit ederek sahte sertifika düzenlediği iddia edilen bir oyunculuk ajansı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öğrencilerinden gelen mesajlar sahteciliği ortaya çıkardı

Bugün ifade veren Hünal, yaklaşık 5-6 yıldır söz konusu ajans ile çalıştığını iki gün önce öğrencilerinden gelen mesajlar ile durumundan haberdar olduğunu söyledi.

Sertifikalarda yer alan imzanın kendisine ait olmadığını ve sahte imzalarla düzenlendiğini belirten Hünal ifadesinde şunları söyledi:

"Bir örneğini dosyaya sunduğumuz sertifikada yer alan imza bana ait değildir. Ben bu şekilde bir belge imzalamadım. Ajans yetkilisi H. G.'ye ait mesajlaşma görüntülerini ayrıca dosyaya sunduk. Burada 'hocalar adına imza atmayın' ibaresi de yer almaktadır."

"Tahminimce bu belgeden onlarca düzenlenmiştir"

Şikayetçi olduğu firmaya iki haftada bir olacak şekilde eğitim verdiğini, bunun da daha çok atölye içerikli olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Tahminimce bu belgeden onlarca düzenlenmiştir. Öğrencilerim ellerindeki sahte belgeleri bana ulaştırdığı takdirde hepsini dosyaya sunacağım. Benim adıma sahte imza atan firma yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.