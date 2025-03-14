Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever yarın son yolculuğuna uğurlanacak

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Mide kanseri teşhisi konan Yurtsever, tedavi görürken hayatını kaybetmişti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni yapılacak

Ünlü oyuncunun cenaze programını eşi Feriha Yurtsever, sosyal medya hesabından paylaştı. Şinasi Yurtsever için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.

Ardından oyuncu Yurtsever için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Oyuncunun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Şinasi Yurtsever kimdir?

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.