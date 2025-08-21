Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı!

Ezel, Kader, İklimler gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Bayraktar'ın bir işletmeden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Bir kişiyi tehdit etti

Ekol TV'de yer alan habere göre, Bayraktar'ın geçtiğimiz hafta bir restorana 5 kişiyle giderek “haftalık 25 bin lira vereceksin” dediği öne sürüldü.

Bayraktar'ın dün işletmeye tekrar gidip talebini 10 bin TL'ye düşürdüğü aktarıldı.

Olay anı kameraya da kaydedildi. Görüntülerde Bayraktar'ın bir kişiyi tehdit ettiği ve "seni vuracağım" dediği görülüyor.

Yaşananların ardından ünlü oyuncu gözaltına alındı.

Ufuk Bayraktar, 2007 yılında da bir olaya karışmış ve 6 ay hapis yatmıştı.