Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’a 12 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Beyoğlu'nda dükkan basıp esnaftan haraç istediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın “işyerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.
Beyoğlu'ndaki bir dükkanı basıp esnafa yumruk atıp haraç istediği iddia edilen ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında soruşturma açılmıştı.
Bayraktar hakkında düzenlenen iddianamede ünlü oyuncunun “işyerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan 7.5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.
İddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...