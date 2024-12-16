Ünlü rapçi Sansar Salvo uyuşturucudan tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını özendiren şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 4 Ekim’de dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video klibinde 'Sansar Salvo' adlı hesap kullanıcısı rap sanatçısı ve söz yazarı Ekincan Arslan’ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

İHA'nın haberine göre; bu nedenle Ekin Can Arslan hakkında soruşturma açıldı. Bu kapsamda önceki gün operasyon düzenlendi. Sansar Salvo Ataşehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

10 suç kaydı tespit edildi

Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmaların devamında; şüpheli şahsın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Ekin Can Arslan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen şarkıcı, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.